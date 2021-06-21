Пропавшего в Красноярском крае семилетнего мальчика нашли мертвым

Пропавший в Красноярском крае семилетний мальчик найден мертвым, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт". Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Юный житель поселка Абан пропал около 14 часов 20 июня, когда поехал кататься на велосипеде. Его отец всю ночь сам пытался найти сына, но безуспешно, а утром обратился в полицию.

На берегу расположенного неподалеку водоема были найдены вещи мальчика, так что к поискам привлекли водолазов. Немногим позже на странице "ЛизаАлерт" во "ВКонтакте" появилась информация, что Игнат Н. был найден мертвым.

В обстоятельствах его гибели предстоит разобраться следователям.