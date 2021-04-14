На Белоярском водохранилище спасены провалившиеся под лед рыбаки

Счастливым спасением закончилась сегодня рыбалка в Свердловской области. Под лед провалились сразу десять рыбаков. Как сообщает ГТРК "Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", происшествие случилось на Белоярском водохранилище.

На водоеме находится пост МЧС, так что его сотрудники оперативно пришли на помощь. Для спасения людей были задействованы судна на воздушной подушке. На них рыбаков доставили на берег и передали врачам скорой помощи.

Госпитализация спасенным не потребовалась. Правда, теперь их ждет штраф за выход на лёд и игнорирование предупреждений оп опасности – до 5000 рублей.