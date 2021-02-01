Под лед Красноярского водохранилища провалились четверо рыбаков на джипе

Рыбалка на Красноярском водохранилище едва не закончилась гибелью для четверых мужчин. Как передает ГТРК "Красноярск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", машина с рыбаками провалилась под лед.

Чрезвычайное происшествие случилось накануне ночью. Джип, в котором находились четыре человека, выехал на акваторию водохранилища. Вероятно, вес внедорожника превысил допустимое значение, и лед обвалился. Часть машины начала быстро уходить под воду. Спасатели среагировали оперативно, все рыбаки были благополучно эвакуированы на берег. Обошлось без пострадавших.

Фотографии с места ЧП выложил на своей странице в соцсети губернатор края Александр Усс. Там же он обратился ко всем рыбакам с призывом быть предельно осторожными на льду.