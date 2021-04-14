Отомстила любовнице: уфимка заказала поджог автомобиля

Жительница Уфы заказала поджог автомобиля любовницы мужа, чтобы ей отомстить. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Женщину задержали сразу после того, как она передала деньги за совершенное преступление своему соучастнику. Женщина призналась сотрудникам уголовного розыска, в том, что совершила заказ поджога, чтобы отомстить.

Раскрыть преступление помогли камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали, как неизвестный мужчина подошел к припаркованному автомобилю, а через несколько секунд машина была вся в огне. Пожарные успели потушить внедорожник, однако ущерб оказался все равно весомым.

"По факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путём поджога было возбуждено уголовное дело. Предварительная сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей", – сказал Фанис Ахметов, сотрудник пресс-службы МВД по РБ.

За совершение преступления женщина должна была заплатить знакомому 50 тысяч рублей. Задержанные ожидают суда под подпиской о невыезде.