Ревнивый мститель запутался в машинах и оказался в полиции

Житель Сургута стал фигурантом уголовного дела по статье об умышленном уничтожении имущества после того, как сжег четыре автомобиля, об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили в МВД России.

Как выяснили полицейские, 47-летний мужчина решил отомстить новому возлюбленному своей экс-дамы сердца.

Ревнивец сжег, как он полагал, автомобиль соперника, припаркованный около дома на Привокзальной улице, после чего обнаружил, что уничтожил не ту машину. Мститель не пошел на попятную и сжег еще одну легковушку.

Со второй попытки он нашел нужную ему цель, однако не рассчитал последствия своих действий – огонь перекинулся на стоявшие поблизости иномарки.

В общей сложности, задержанный полностью уничтожил три легковых автомобиля, владельцу еще одной машины предстоит серьезный ремонт его "железного коня". Ущерб превысил три миллиона рублей.