Рецидивист убил и расчленил своего подчиненного в Муроме

Убийство во Владимирской области произошло еще 30 января 2021 года, однако жертва некоторое время считалась пропавшей без вести, поскольку тело нашли лишь после признания преступника.

По версии следствия, 39-летний сотрудник пришел к своем работодателю сообщить о своем увольнении. Кроме того, мужчина заявил, что собирается начать заниматься собственным бизнесом, и ряд их общих коллег перейдут на работу к нему.

В ходе ссоры обвиняемый набросился на своего подчиненного и убил его. Тело своей жертвы он разделил на части, упаковал в полиэтиленовые пакеты и вывез.

В ходе расследования исчезновения мужчины, сотрудники правоохранительных органов решили проверить его работодателя — неоднократно судимого за тяжкие преступления жителя Мурома.

Во время допроса он подтвердил, что видел пропавшего, но тот ушел в неизвестном направлении. Между тем, во время досмотра жилища, были обнаружены бурые следы, позже экспертиза подтвердила, что это кровь исчезнувшего.

Подозреваемый, в свою очередь, чувствуя, интерес следователей к своей персоне, решил сбежать: купил билет в Москву и две сим-карты, снял деньги, но отправился в Нижний Новгород, запутывая следы.

В пути рецидивист был задержан, а затем признался в убийстве и сообщил, куда дел тело своего подчиненного.

Погибшего искали в лесополосе с привлечением сил полиции и военнослужащих, однако фрагменты тела были найдены лишь 12 апреля после дополнительной проверки показаний неподалеку от гаражного кооператива в черте города.

Расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ "Убийство" продолжается. Назначено несколько экспертиз, в том числе генетическая, медицинская и медико-криминалистическая.