Петербургским медикам вручили награды за борьбу с COVID-19

В Санкт-Петербурге прошло награждение медицинских сотрудников, которые вступили в борьбу с коронавирусом. Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", 68 человек получили почетные грамоты и благодарственные письма президента России лично из рук губернатора Петербурга Александра Беглова.

Среди награжденных – не только врачи. Самоотверженно трудились во время пандемии медсёстры, санитары, заведующие лабораториями. С первых же дней они боролись за каждого пациента, рисковали своим здоровьем, работая в "красных зонах". За кратчайший срок многим пришлось получить новую специальность – стать инфекционистами.

Как отметил Александр Беглов, город всегда готов помочь медикам в борьбе с COVVID-19. Тем более, что это противостояние еще не закончилось. Сейчас в Петербурге для лечения коронавирусных больных перепрофилировано около четырнадцати тысяч мест. Также возводятся стационары-трансформеры. Такие временные госпитали уже работают в клинике Ветеранов войн, в больнице Святителя Луки и в колпинской больнице. Еще один стационар в больнице Святого Георгия будет запущен к декабрю.