Зверев вышел в 1/8 финала турнира в Монте-Карло, где сыграет с Гоффеном

Немецкий теннисист, шестая ракетка мира Александр Зверев во втором круге турнира в Монте-Карло в двух сетах за один час 40 минут обыграл представителя Италии Лоренцо Сонего – 6:3, 6:3.

Зверев шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести, а у Сонего, занимающего 28-е место в рейтинге ATP, ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейка из девяти.

Таким образом, Александр вышел в 1/8 финала, где ему будет противостоять бельгиец Давид Гоффен (15), обыгравший во втором круге итальянца Марко Чеккинато (92) – 6:4, 6:0.