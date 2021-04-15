"Сент-Луис" прервал победную серию, уступив "Колорадо", у Тарасенко передача

"Сент-Луис Блюз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на льду домашней арены проиграл команде "Колорадо " – 3:4. Для "Эвеланш" эта победа стала четвертой кряду в НХЛ.

У победителей встречи голами отметились Пьер-Эдуард Белльмар (11-я минута), Джей Ти Комфер (23), Микко Рантанен (26) и Брэндон Саад (32), а у хозяев льда две шайбы забросил Майк Хофманн (46, 57) и одну – Вин Данн (16).

Российский нападающий "блюзменов" Владимир Тарасенко записал на свой счет результативную передачу, а его одноклубник Иван Барбашев очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности "-1".

"Колорадо" с 64 очками лидирует в Западном дивизионе, а "Сент-Луис", прервавший серию из трех побед, расположился на четвертой строчке, имея в активе 44 балла.