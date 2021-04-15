Известный французский политолог признался в изнасиловании пасынка

Прфессор Оливье Дюамель рассказал о том, что 30 лет назад домогался и насиловал 14-летнего мальчика. Полиция не может заключить политолога под стражу из-за истечения срока давности, но расследование все-таки продолжается.

Разбирательства по этому делу начались после выхода в январе 2021 года книги "Большая семья", которую написала сестра-близнец пострадавшего мальчика Камий Кушнер. В книге она рассказала об издевательствах родителя над ее братом.

Оливье Дюамель сначала отрицал свою вину, но, как сообщило 14 апреля агентство ТАСС, он все-таки дал на допросе признательные показания. Его рассказ занял несколько часов.

Ранее Дюамель покинул все посты и уволился изо всех организаций, в которых работал и состоял. В его послужном списке значились французские и американские университеты, средства массовой информации и депутатство в Европарламенте.

Сейчас прокурор рассчитывает заслушать самого потерпевшего.