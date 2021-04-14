Питерский рэпер попал в аварию на арендованном автомобиле

Российский рэп-исполнитель Yung Trappa, он же Владислав Ширяев, попал в больницу после аварии в Санкт-Петербурге. Каршеринговый автомобиль, на котором ехал музыкант, врезался в две машины.

Происшествие случилось 14 апреля на улице Уральской, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах Санкт-Петербурга.

В полиции подтвердили факт аварии на Уральской, которая произошла в 17:25. По информации правоохранителей, арендованный в сервисе каршеринга автомобиль врезался в две машины. Водитель арендованного автомобиля был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Его имя полицейские не уточняют. По неподтвержденным данным, у музыканта может быть перелом челюсти.

Владислав Ширяев – российский рэп-исполнитель, один из известных участников движения баттл-рэпа в Петербурге. В октябре 2016 года Ширяева приговорили к годам и семи месяцам колонии за сбыт наркотических средств в значительном размере. После отбывания наказания рэпер вышел на свободу.