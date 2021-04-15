Сбившему пешеходов на Остоженке рэперу Эллею вынесли приговор

К четырем годам в колонии приговорил Хамовнический суд столицы 27-летнего Эьмина Гулиева, который за рулем своей Infiniti устроил страшную аварию в центре Москвы. Последние полгода рэпер Эллей – а именно так он себя называет в соцсетях – провел в следственном изоляторе, так что в колонии, если приговор не будет обжалован, он проведет на девять месяцев меньше.

Авария произошла во второй половине дня 21 сентября 2020 года, когда белый Infiniti проскочил на красный сигнал светофора и в районе дома №47 по Остоженке врезался в поворачивавший налево Mercedes-Benz. Кроссовер, как утверждают очевидцы, двигался со скоростью выше 100 километров в час, после удара он вылетел с проезжей части и припечатал пешеходов к стене здания.

Преподавателю МГЛУ Надежде Тухтаровой ампутировали часть ноги, мужчина 35 лет получил тяжёлые травмы позвоночника, перелом рёбер и закрытую черепно-мозговую травму, а 25-летняя спутница Гулиева – звезда TikTok Анжелика Алдарева (SV_Angie) была госпитализирована с переломом таза и сотрясением головного мозга.

Гулиев отказался от медсовидетельствования на месте, позже в его крови и моче были обнаружены следы наркотиков. Рэпер полностью признал свою вину и пообещал компенсировать пострадавшим траты на лечение и восстановление, так что дело рассматривалось в особом порядке. Сегодня суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, и приговорил к четырем годам в колонии общего режима.