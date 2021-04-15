Сексолог назвал опасные для мужчин продукты

Употребление некоторых продуктов отрицательно отражается на мужском здоровье, предупредил врач-сексолог, психотерапевт, президент "Профессионального объединения врачей сексологов" Евгений Кульгавчук. В интервью радио Sputnik он рассказал, какой пищей мужчины не должны злоупотреблять.

В первую очередь, следует избегать напитков и продуктов, которые снижают уровень отвечающего за половое влечение тестостерона. Такое действие оказывают большое количество кофе, мяты и алкоголя. При этом, отметил Кульгавчук, переизбытком кофе считается уже потребление более трех чашек этого напитка, отметил врач-сексолог. Кофе наносит вред коре надпочечников, которая принимает непосредственное участие в выработке тестостерона.

Также для мужского здоровья опасны продукты, содержащие аналоги женских гормонов – фитоэстрогены. Они содержатся в пиве и в сое. Сексуальный настрой может со временем пропадать под воздействием таких пищевых добавок, как подсластитель аспартам и придающий блюдам мясной вкус глутамат натрия. Негативно на уровень тестостерона в крови влияет и чрезмерный объем жировой ткани. Врач призвал заботящихся о своей сексуальной жизни мужчин исключить из рациона напитки и блюда, способствующие ожирению.

Кроме того, сексолог Евгений Кульгавчук предупреждает мужчин от слишком плотных ужинов: они "обездвиживают" и практически "кастрируют" мужчину. Инстинкт самосохранения всегда победит инстинкт размножения, предупреждает доктор, призывая мужчин не злоупотреблять ужином, а сделать упор и выделить время на полноценный обед.