В Алуште пройдет XI Всероссийский туристский форум "Открытый Крым"

15 апреля в Алуште начинает работу XI Всероссийский туристский форум "Открытый Крым". Организатором является министерство курортов и туризма Крыма при поддержке Ростуризма.

Крым является один из лидеров туризма в России, поэтому традиционно объединяет участников со всей страны для обсуждения актуальных вопросов отрасли накануне курортного сезона.

Участники форума узнают о мерах господдержки для туристического бизнеса, глобальных трендах туристической отрасли, новых точках роста для развития индустрии гостеприимства, познакомятся с успешными практиками по решению кадровых вопросов и предложениями по взаимодействию учебных заведений и бизнеса, а также поделятся успешными историям преодоления кризисной ситуации прошлого года.

Трансляция форума будет вестись онлайн.