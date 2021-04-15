Путин призвал избавляться от абсурдных норм в социальной сфере

Внимательно и предметно изучить подзаконные акты в социальной сфере – ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы – попросил членов правительства вместе с профильной комиссией Госсовета и Агентства стратегических инициатив президент России Владимир Путин. По его мнению, из них надо решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные и забюрокраченные до бесконечности процедуры, а также абсурдные нормы и правила.

Это, пояснил глава российского государства, изматывает, даже унижает людей, а также демотивирует коллективы соцучреждений. Социальная политика государства должна быть ориентирована на нужды и запросы людей, подчеркнул Путин на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ, которое в эфире транслировал телеканал "Россия 24". Получение соцуслуг должно быть максимально простым и удобным, отметил президент.

Все технологические процессы в этой сфере должны быть выстроены, исходя из запросов и потребностей граждан, считает президент.

Технические, административные, организационные вопросы гражданам не интересны, им главное – качественно и своевременно получить помощь, пояснил Путин. Важно просто записать ребенка в детсад, добавил он, оформить инвалидность, найти работу, повысить в центре занятости квалификацию, попасть на прием к врачу в поликлинике.

"И при этом чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями, – продолжил глава государства на заседании президиума Госсовета и АСИ. – Например, важно, чтобы врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, а уделяли свое время и внимание людям прежде всего".

Владимир Путин призвал обратить внимание на потребности населения в регионах. И на основе данных из нескольких регионов определить 10 наиболее чувствительных и распространенных жизненных ситуаций, чтобы на них сформулировать конкретные цели и практические шаги по решению существующих проблем.