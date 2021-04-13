Путин: власти должны получать "непричесанные" данные о проблемах россиян

Властям нужны не приукрашенные, а объективные сведения о проблемах россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин, посетивший во вторник, 13 апреля, Координационный центр правительства РФ.

"Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не "причесанная", не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры", – сказал Путин. Высказывание президента приводит телеканал "Россия 24".

Координационный центр президент назвал современным инструментом, который позволяет собирать подобные данные и реагировать на сообщения.

"Все очень наглядно, дает возможность реагировать на происходящие события, обмениваться информацией, получать обратную связь и корректировать действия правительства", – считает глава государства.

Экскурсию по Координационному центру, который расположен в московском гостиничном комплексе "Украина", провел для Путина премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава кабмина сообщил, что центр отвечает самым современным техническим требованиям: в его работе использованы новейшие цифровые технологии.