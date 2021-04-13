Мишустин провел для Путина экскурсию по Координационному центру правительства

Премьер России Михаил Мишустин провел экскурсию для президента Владимира Путина по Координационному центру правительства. Он находится в большом конференц-зале в гостиничном комплексе "Украина".

Мишустин обратил внимание Путина на то, что в объединенном рабочем пространстве работа кипит круглосуточно, сообщает телеканал "Россия 24". Там находятся около 120 человек, в числе которых представители ведомств и бизнеса.

Комнаты для переговоров названы в честь российских полуостровов — "Камчатка", "Таймыр", "Иртыш", "Амур", "Печора". В этих зонах, пояснил премьер, проходят рабочие сессии.

Координационный центр был создан в кратчайшие сроки и отвечает самым современным техническим требованиям: в его работе использованы новейшие цифровые технологии. Он позволяет максимально быстро связаться с коллегами из любого региона страны, собрать и проанализировать всю необходимую информацию в режиме реального времени. Главной целью создания центра стала активизация работы по выполнению национальных планов развития.