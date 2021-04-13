Без секретов: Путин посетил центр, куда стекается "непричесанная" информация

Как министры получают стратегически важную информацию из самых отдаленных уголков России и как взаимодействуют между собой тысячи самых разных госорганизаций, решая общую задачу? Обо всем этом президенту 13 апреля в деталях доложил Михаил Мишустин. Премьер провел для Владимира Путина экскурсию по Координационному центру правительства, куда стекаются все данные по всем вопросам, которые находятся в компетенции государства. Публично центр показали впервые.

Координационный центр правительства: у каждого на столе компьютер, телефон, микрофон, чтобы тут же с места доложить всю самую последнюю информацию.

Отсюда можно установить связь с любым ведомством и любым регионом, обсудить и найти решение проблемы в кратчайшие сроки.

В центре внимания – национальные цели. Здесь интегрированы сложнейшие информационные системы, рассказывают президенту России.

"Все очень красиво, – оценивает центр Путин. – Коллеги очень красивые, такие современные. Здесь все по-современному, и так должно быть, это действительно помогает в работе. Это обратная связь. Она должна куда-то поступать, должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу. Наладить, чтобы нужная информация, именно нужная, не причесанная, не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливать ее и обрабатывать".

"То, о чем вы говорите, является стратегическим направлением сегодня. Это обобщение, сбор обратной связи от граждан, от людей и соответствующие уже управленческие решения", – соглашается с главой российского государства премьер Михаил Мишустин.

"Эта информация должна быть объективной, своевременной и полной. Нужно организовать эту работу", – настаивает президент России.

Современные технологии оказались крайне востребованы в условиях коронавируса COVID-19. К примеру, в мае прошлого 2020 года было принято решение поддержать семьи с детьми, чтобы все можно было оформить онлайн.

"Сейчас выплаты на детей в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет не требуют заполнения заявления. Сами выплаты происходят автоматически. Родители получают средства на карточки. Уже выплачено более 650 миллиардов рублей", –отчитывается председатель российского правительства Михаил Мишустин.

В координационный центр стекаются отзывы с мест, пожелания. Обратная связь осуществляется благодаря мультимодальной системе сбора информации.

"С 15 апреля материнский капитал может оформляться без заявления родителей. Это отлично", – радуется молодая женщина.

Цифровые технологии позволяют отслеживать и выплаты медработникам. Уже произведено почти трех миллионов выплат на сумму более 61 миллиарда рублей, докладывает Татьяна Голикова.

"Мы видим персонально каждого работника, получающего выплаты, и оперативно реагируем на обещания граждан. На сегодняшний день в системе 5663 медицинских организаций. С 1 января по сегодняшний день выплаты получили более 913 тысяч человек", –докладывает зампред российского правительства Татьяна Голикова.

Работа центра абсолютно открыта, вопреки заявлениям агентства Bloomberg, которое с претензией на сенсацию сообщило, что Путин готовится к посланию в секретном бункере, расположенном напротив Дома правительства. В реальности – никаких секретов: координационный центр кабмина – площадка для обсуждений, где созданы условия для работы экспертов. Комплекс открыт для бизнес-сообщества.

У каждого кабинета здесь свое название, связанное с географией. Вот, например, "Крым", рядом "Сахалин", чуть дальше – "Печора". И, наконец, "Северная Двина". Все говорит о том, что в координационном центре правительства регионам уделяется особое внимание.

Причем, за некоторые кабинеты была жесткая конкуренция.

Дмитрий Григоренко облюбовал себе место в переговорной комнате "Крым".

"Если честно, в какой-то момент мне пришлось воспользоваться административным ресурсом, эту переговорную комнату закрепить за своей группой", – признался вице-премьер правительства, глава аппарата правительства Григоренко.

"Он по прежней работе отвечал за Крым", – тут же напомнил Михаил Мишустин.

Эффективная работа уже налажена. Менее чем за год в координационном центре состоялось свыше полутора тысяч рабочих сессий и совещаний.