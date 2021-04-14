Без прикрас: Путин потребовал от регионов объективной информации

Президент России Владимир Путин в ходе визита в координационный центр Правительства РФ отметил, что необходимо наладить обратную связь с регионами для получения объективной информации. Об этом сообщает ГТРК "Чувашия" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

По словам президента, новый координационный центр "дает возможность реагировать на происходящие события, обмениваться информацией, получать обратную связь и корректировать действия правительства".

"Данные поступают через портал госуслуг, запускаются Центры управления регионами, которые также дают обратную связь на федеральный уровень. То, о чем вы говорите, является стратегическим направлением на сегодня. Это обобщение, сбор обратной связи от граждан, от людей и соответствующие управленческие решения", – добавил Михаил Мишустин.

Напомним, что Центры управления регионами запускаются по всей стране. В Чувашии Центр начал работу 23 ноября 2020 года. Глава Чувашии прокомментировал заявление президента.

"Анализ обращений жителей Чувашии помогает "держать руку на пульсе" в формировании управленческих решений и повышать эффективность государственного управления", – рассказал о работе Центра глава Чувашии Олег Николаев.

Основной целью Центра является оперативное реагирование на обращение граждан.