Координационный центр правительства: доступность и открытость

Владимир Путин посетил Координационный центр правительства. Из центра можно связаться с любым регионом или министерством, получить любой документ, найти любую информацию и оперативно проанализировать.

На первый взгляд, комплекс чем-то похож на центр управления полетами. Но следят отсюда не за космосом, а за страной.

"Я со стороны наблюдал за тем, как строили этот Координационный центр. Это, безусловно, очень современный инструмент управления. Все очень наглядно, дает возможности реагировать на происходящие события, обмениваться информацией, получать обратную связь и корректировать действия правительства", – отметил глава государства.

Принципиально новый подход – работать, несмотря на ведомственные границы. Если вопрос не решен, то никакие формальные отписки не примут.

Координационный центр правительства. У каждого на столе – компьютер, телефон, микрофон, чтобы тут же с места доложить всю самую последнюю информацию. Отсюда можно установить связь с любым регионом и любым федеральным ведомством. Обсудить и найти решение проблемы в кратчайшие сроки.

Создание такого комплекса – результат работы первоклассных IT-специалистов, аналитиков. Им пришлось интегрировать сложнейшие информационные системы. И даже у кабмина теперь – новый цифровой образ. Но главное – подчеркивает Президент – чтобы результат был.

"Все очень красиво. Коллеги очень красивые такие, современные. Вот здесь все по-современному, и так должно быть, это действительно помогает в работе. Эта обратная связь, она должна куда-то должна поступать. Должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, именно нужная, не причесанная, не красиво оформленная, а именно объективная, поступала в соответствующие структуры, накапливать ее и обрабатывать", – отметил президент.

"То, о чем вы говорите, является стратегическим направлением сегодня. Это обобщение, сбор обратной связи от граждан и соответствующие управленческие решения", – сказал Михаил Мишустин, председатель правительства РФ.

"Эта информация должна быть объективной, своевременной и полной. Нужно организовать эту работу", – отметил Путин.

Современные технологии оказались незаменимы в условиях пандемии. Когда в прошлом году было принято решение поддержать семьи с детьми и перевести оформление документов в онлайн, нагрузка на сайт госуслуг оказалась колоссальной. Благодаря четкой работе Координационного центра все сложности удалось быстро устранить.

5000 квадратных метров, 400 рабочих мест, 35 переговорных. Благодаря мультимодальной системе сбора информации поступают отзывы со всей страны. И сразу становится ясно, все ли работает как надо.

Отсюда же идет мониторинг еще одного важнейшего вопроса: речь – о выплатах медработникам. Благодаря цифровым технологиям каждый рубль – на счету. Уже произведены почти 3 миллиона выплат. Общая сумма – более 61 миллиарда рублей.

"Мы видим персонально каждого работника, получающего выплаты, и оперативно реагируем на обещания граждан. На сегодняшний день в системе – 5663 медицинских организации. С 1 января по сегодняшний день выплаты получили более 913 тысяч человек", – заявила зампред правительства Татьяна Голикова

В работе центра постоянно участвуют сотни специалистов. И на месте, и дистанционно. Тем нелепее выглядит псевдосенсация от агентства Bloomberg о том, что Путин готовится к Посланию в секретном бункере, расположенном напротив Дома правительства. Так называемый бункер внутри больше напоминает современный уютный коворкинг или бизнес-центр.

"Здесь ежедневно совместно работают и госорганы, и представители бизнеса, эксперты, общественные объединения. Самое важное, что здесь применяются самые современные инструменты управления и работы с данными", – пояснил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства, руководитель Координационного центра.

Координационный центр – это еще и пример того, каким должен быть современный чиновник. Максимальная доступность и открытость.