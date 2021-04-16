5 важных вопросов об аллергии: отвечают Александр Мясников и Сергей Агапкин

Пришла весна, а вместе с ней и сезонная аллергия, от которой по статистике страдает от 18% до 20% россиян. Какие профилактические меры существуют для снижения риска возникновения аллергии? Какие препараты принимать во время приступа? И как отличить аллергический ринит от обычной простуды? На самые главные вопросы об аллергии отвечают ведущие программы "О самом главном" на канале "Россия 1" – Александр Мясников и Сергей Агапкин.

Почему возникает аллергия?

Совершим небольшой исторический экскурс вместе с доктором Мясниковым. Оказывается, до середины XIX века про аллергическую лихорадку никто не знал. Она впервые была описана американскими специалистами в 1870 году. А сегодня аллергия – в частности, ринит и бронхиальная астма – наблюдаются у 10% населения развитых стран. По одной из теорий, такое широкое распространение заболевание получило по причине повсеместного и зачастую излишнего соблюдения гигиены. Уже давно доказано, что от аллергии реже страдают дети из многодетных семей и те, кто в первые шесть месяцев жизни посещали ясли.

"Не надо создавать ребенку стерильные условия", – призывает доктор Мясников и добавляет: раннее взаимодействие с аллергеном формирует у него правильный микробиом. К примеру, меньше шансов заболеть аллергическим ринитом имеют дети, которые грызут ногти и едят из посуды, помытой вручную, а не в посудомоечной машине.

По словам специалиста, тесный контакт с животными также может стать своеобразной "прививкой от аллергии", поскольку ребенок с раннего возраста привыкает вдыхать частички шерсти и эпидермиса.

Среди других причин он назвал и домашнюю пыль. Если до 1950-х годов среднестатистический ребенок проводил около четырех-пяти часов на улице, то теперь он сидит дома перед телевизором и дышит пылью от ковров. Кроме того, отсутствие прогулок приводит к гиподинамии – то есть нехватке двигательной активности, а это значит, что легкие перестают нормально работать.

"Мы перетапливаем помещение, не проветриваем и не двигаемся, легкие не дышат, нет вентиляции, и аллергенов становится все больше", – поясняет доктор Мясников.

Кожная проба или исследование крови: какой анализ на аллергию эффективнее?

Установить причину аллергии можно двумя распространенными путями. Первый – анализ крови. Второй – кожная проба, когда врач тонкой иглой вводит небольшие дозы аллергенов и наблюдает за реакцией. По словам Александра Мясникова, последний способ более действенный и эффективный. Забор крови же стоит дороже и не всегда показывает актуальный результат. Специалист может найти предрасположенность к аллергии по маркерам, но результат не будет иметь клинической значимости: например, анализ крови выявит непереносимость капусты, когда человек спокойно употребляет ее в пищу. Кожные пробы стоят дешевле и позволяют точно определить причину аллергии.

Как долго можно принимать антигистаминные при аллергии?

Это зависит от типа препаратов, которые принимает человек. Таблетки от аллергии первого поколения – средства короткого действия. Они быстрее справляются с симптоматикой, но их длительный прием запрещен из-за возникновения устойчивости к медикаменту. Также они вызывают сонливость, поэтому врачи не рекомендуют их тем, кто ездит за рулем. Препараты второго поколения разработаны для пациентов, которые из-за аллергии вынуждены пить антигистаминные долго. Такие средства могут приниматься до полугода по назначению врача.

Как не перепутать аллергию с простудным заболеванием?

Насморк при аллергическом рините:

Возникает быстро и внезапно;

Сохраняется нормальная температура тела;

Чихание от 1 до 20 раз подряд;

Длится весь период контакта с аллергеном;

Выход из помещения резко ухудшает состояние;

Обильные прозрачные жидкие выделения из носа;

Очень чувствительная слизистая оболочка глаз, обильное слезотечение, отек век.

Насморк при ОРВИ:

Развивается медленно и постепенно;

Сопровождается повышенной температурой;

Чихание редкое;

Длится около 7 дней;

Густые прозрачные или желтые выделения из носа.

Меры профилактики аллергии: какие важно соблюдать?

Первый и самый главный совет – избегать контакта с аллергеном. Однако в случае сезонной или специфической аллергии эту рекомендацию бывает сложно соблюдать. Тогда, по словам Александра Мясникова, важны следующие меры: принимать душ и мыть голову после похода на улицу. Эта мера важна для людей, страдающих от аллергии на цветение – душ поможет избавиться от раздражающего продукта на коже и волосах. Как минимум стоит сменить одежду и умыться.

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