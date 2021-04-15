Семак назвал Гончаренко одним из лучших тренеров РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России по футболу против "Краснодара". Также он высказался по поводу наставника "быков" Виктора Гончаренко.

"Нас ждет очень сложный матч. "Краснодар" хорошо укомплектован в атакующей линии… Прекрасно знаю Виктора Михайловича, мы состоим с ним в хороших приятельских отношениях. Считаю, что он один из лучших тренеров в нашем футболе", – цитирует Семака официальный сайт "Зенита".

Напомним, что действующие чемпионы России сыграют с "Краснодаром" 17 апреля. Встреча состоится на поле "быков". Матч начнется в 19:00 по московскому времени.