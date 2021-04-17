Замены Семака спасли для "Зенита" матч в Краснодаре

Центральный матч 26-го тура чемпионата России в футбольной премьер-лиге состоялся в Краснодаре, где местный клуб принимал действующих победителей первенства и лидеров нынешнего сезона из питерского "Зенита". Игра завершилась ничьей – 2:2.

Это был первый очень серьезный матч для нового главного тренера "Краснодара" Виктора Гончаренко, покинувшего по ходу сезона ЦСКА и перебравшегося в столицу Кубани. И надо сказать, что в тренерской дуэли с Сергеем Семаком наставник "быков" выглядел очень позитивно.

Хозяева разложили матч на две неравные части, в первой из которых Ионов сделал голевой дубль, отправив мяч в ворота "сине-бело-голубых" на 7-й и 60-й минутах. Можно сказать, что первый час игры прошел под диктовку хозяев, хотя они не имели фатального перевеса, а, скорее, использовали все свои шансы.

Тренер "Зенита" Семак во второй половине игры, которая складывалась не так, как он рассчитывал, сделал несколько замен, убрав с поля, например, Дзюбу и выпустив Дриусси и Мостового. Двое последних очень оживили игру в атаке и концовка встречи осталась за гостями, которые сравняли счет усилиями Азмуна и Мостового.

Матч получился очень боевой и красивый. Конечно, поклонники "Краснодара" несколько разочарованы результатом, который еще на 75-й минуте перед голом Азмуна было сложно спрогнозировать. Но игра "быков" наконец-то приобрела осмысленность, которую она потеряла в начале весны.