Сергей Семак: меня беспокоит игра России в обороне

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о сильных и слабых сторонах российской сборной. Наставник сине-бело-голубых признался, что у него вызывает опасение игра россиян в защите.

"Прежде всего меня беспокоит игра в обороне. Это, к сожалению, не самая сильная наша линия. У нас не такой большой выбор игроков. Не хватает сыгранности", – отметил Семак.

Также он высказался о плюсах команды Станислава Черчесова. "Атакующая линия и опорная зона у нас крепкие. В этом наш плюс. Мы можем встречать соперника высоко и проводить хорошие контратаки", – добавил специалист.

Встреча чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.