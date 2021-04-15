АСИ предлагает ввести электронные карты пациентов и рецепты

Документы "дорожной карты" по реализации Национальной социальной инициативы (НСИ) включают 115 решений, в частности, решения о переходе на медицинскую документацию в электронном виде.

Как передает ТАСС, об этом на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) под руководством президента РФ Владимира Путина, рассказала руководитель АСИ Светлана Чупшева.

Среди приведенных ею примеров – электронный пакет необходимой документации для плановой госпитализации, а также внедрение дистанционного диспансерного наблюдения за больными с хроническими заболеваниями.

По словам Чупшевой, искусственный интеллект поможет врачам оперативнее принимать решения, а также разгрузит их в административном плане.

Она подчеркнула, что большинство из предложений уже прорабатываются кабинетом министров РФ в рамках стратегического развития страны до 2030 года.

НСИ представляет собой комплекс мер на федеральном и региональном уровне, направленных на улучшение качества образования, здравоохранения, социального обслуживания и трудоустройства, а также на вовлечение человека в процесс принятия решений.

С 2020 года проект НСИ реализуется АСИ по поручению президента РФ в шести регионах страны. В этом году механизмы инициативы распространятся на все субъекты Российской Федерации.