Обратились к людям: АСИ выбрало 10 основных жизненных ситуаций

Агентство стратегических инициатив (АСИ) собрало предложения об изменениях, которые следует внести в законодательство, чтобы реализовать проект Национальной социальной инициативы. В первом квартале 2021 года агентство готово будет передать их главе государства, сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

"Мы на первом этапе выбрали как раз 10 основных жизненных ситуаций в здравоохранении, в образовании и в социальной сфере, – сказала Чупшева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которую транслировал канал "Россия 24". – Семь губернаторов выступили с инициативой самим поучаствовать в этом проекте, семь регионов".

По словам Чупшевой, агентство собрало и обобщило опыт по улучшению работы соцучреждений в регионах. На вопрос о том, как осуществлялась выборка, глава АСИ ответила: "Мы проводили фокус-группы. Здесь нам помогали некоммерческие организации".

Чупшева отметила, что в результате этой работы специалисты увидели ряд общих для многих регионов проблем. Например, время записи к врачу: где-то ждать записи к кардиологу нужно пять дней, где-то – больше месяца.

"Мы подготовили вместе с экспертами, опять же, с людьми (…) предложения на региональном уровне как некие типовые, целевые модели: как этот этап сделать образцовым для человека в каждом регионе, – доложила Чупшева президенту. – И есть предложения, которые нам невозможно решить без изменения федерального законодательства".

В августе 2020 года Путин поручил АСИ до 1 декабря разработать механизмы Национальной социальной инициативы, чтобы упростить для населения процесс получения услуг в социальной сфере.