Лежала в крови. Доберман нанес страшные травмы собственной хозяйке

В Смоленской области собака напала на собственную хозяйку. Агрессивное поведение добермана заметили педагоги гагаринской школы №3. Именно они и вызвали полицию. Об этом сообщает ГТРК "Смоленск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Подробности ГТРК "Смоленск" рассказала начальник пресс-службы регионального Управления МВД по Смоленской области Наталья Гуреева. Выяснилось, что на момент прибытия врачей, хозяйка собаки уже была сильно травмирована животным.

"В дежурную часть отдела "Гагаринский" поступило несколько сообщений о том, что на улице Бахтина лежит женщина в крови и около неё находится собака. Прибывших врачей животное не подпустило. На место прибыл экипаж ГИБДД. Женщине требовалось оказание первой помощи, а животное не подпускало ни врачей, ни полицейских, было принято решение обезвредить животное, которое угрожало жизни и здоровью граждан. Женщина 1965 года рождения госпитализирована в Гагаринскую ЦРБ. У неё диагностированы открытые раны обеих кистей, открытый перелом кисти и предплечий обеих рук", – отметила Гуреева.

Информация о происшествии уточняется. Также предстоит выяснить, что вызвало агрессивное поведение собаки.