Мэр Серова запретил чиновникам сплетничать и ходить с грязной обувью

Мэр Серова Василий Сизиков выпустил кодекс этики для местных чиновников. В нормативе указаны требования к сотрудникам, в числе которых определенный дресс-код, а также отсутствие сплетен.

Постановление опубликовано на сайте администрации Серова. В документе отмечается, что внешний вид работников мэрии должен соответствовать деловой атмосфере. Женщинам полагается носить юбку длиной выше, чем 5 сантиметров от колена, а разрез на ней не должен превышать 10 сантиметров. Прекрасной половине человечества запрещено носить одновременно украшения из разных металлов. Длина волос допускается до плеч.

Мужчины обязаны всегда носить галстуки. Из аксессуаров они могут иметь лишь часы и обручальное кольцо, а их ботинки должны быть начищены до блеска.

Как для мужчин, так и для женщин запрещена одежда спортивного и пляжного стилей. В джинсах на работе тоже нельзя появляться.

Сотрудники мэрии также должны воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок по отношению к деятельности органа местного самоуправления. Чиновники обязаны уважительно относиться друг к другу и не сплетничать.

Кодекс этики до этого не менялся в течение десяти лет. Теперь его обновили.