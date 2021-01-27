Немерюк прояснил правила посещения баров и клубов

Граждане, посещающие московские заведения, должны соблюдать перчаточно-масочный режим. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Государственный деятель обратил внимание на то, что танцевать в масках и перчатках неудобно, зато безопасно. Также продолжают действовать ограничения по количеству посетителей столичных заведений. Кроме того, по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Алексей Немерюк обратил внимание на то, что в феврале текущего года бары, рестораны и кафе могут на 80 процентов приблизиться к привычному уровню дохода. В ближайшие выходные ожидается всплеск увеличения посетителей в несколько раз.

В Москве с 27 января снимается ряд ограничений, введенный в связи с распространением коронавируса. Заведениям разрешили возобновить работу в ночное время. Также отменяется требование о переводе на удаленку не менее 30 процентов сотрудников различных компаний.