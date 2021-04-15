"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" вышли в полуфинал Лиги Европы

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы английский "Арсенал" на поле стадиона "Эден" в Праге разгромил чешскую "Славию", отправив в ворота соперника четыре безответных мяча – 4:0.

У победителей дубль оформил Александр Ляказетт (21-я, 77-я минуты) и по разу отличились Николя Пепе (18) и Букайо Сака (77).

Первая игра завершилась вничью – 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей лондонцы вышли в полуфинал турнира.

В параллельной встрече "Манчестер Юнайтед" переиграл испанскую "Гранаду" со счетом 2:0. У "Красных дьяволов" единственный гол забил Эдинсон Кавани, которому ассистировал Поль Погба. Еще один мяч испанцы забили сами себе, автогол у Хесуса Вальехо.

"Красные дьяволы" в первой игре победили испанскую команду с аналогичным счетом. Тогда голами отметились Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш.

В полуфинале Лиги Европы "Арсенал" сыграет с испанским "Вильярреалом", а "Манчестер Юнайтед" за выход в главный матч турнира поспорит с итальянской "Ромой".