Определились полуфинальные пары Лиги Европы

В четверг, 15 апреля, состоялись заключительные ответные матчи 1\4 финала Лиги Европы, в результате чего определились все участники следующей стадии турнира.

Английский "Арсенал" по сумме двух встреч переиграл чешскую "Славию" (1:1, 4:0) и в полуфинале встретится с испанским "Вильярреалом", который в 1/4 обыграл хорватское "Динамо" (1:0, 2:1).

Вторую полуфинальную пару составили английский "Манчестер Юнайтед" и итальянская "Рома". "Красные дьяволы" в четвертьфинале оказались сильнее испанской "Гранады" (2:0, 2:0), а римляне выиграли у нидерландского "Аякса" (2:1, 1:1).

Первые матчи этой стадии турнира состоятся 29 апреля, а ответные – 6 мая. Финал Лиги Европы запланирован на 26 мая и пройдет на поле "Арены Гданьск" в Польше.

Напомним, за выход в главный матч Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" поспорит с английский "Манчестер Сити", а мадридский "Реал" – с лондонским "Челси".