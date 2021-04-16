Минобороны опровергло польские отговорки о сносе мемориала освободителям

Минобороны опубликовало документы о боях под польским городом Тшчанка. На портале ведомства в разделе "Преступное беспамятство: что стирают из истории поляки"- приказы, выдержки из журналов боевых действий, донесения и документы бойцов.

Архивные материалы подтверждают – около города, на месте снесённого мемориала – действительно есть захоронение советских солдат. В 45-м за освобождение города шли ожесточённые бои. Погибли сотни солдат и офицеров Красной армии. Останки 56 покоятся в братской могиле.

Вот только в 2017 году власти города снесли мемориал. На возмущение Москвы там ответили – якобы воинских останков в могиле нет. Обнародованные Министерством обороны документы доказывают обратное, сообщает телеканал "Россия 24".