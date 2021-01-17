Российские дипломаты почтили память освободителей Варшавы

Представители дипломатического корпуса России приняли участие в возложении венков и цветов на военно-мемориальном кладбище советских воинов в польской столице. Памятные мероприятия приурочены к 76-й годовщине освобождения Варшавы от нацистских захватчиков.

Комментируя равнодушие польских властей к памятным мероприятиям, посол России в Польше Сергей Андреев отметил, что официальная Варшава не перестает отрицать роль советских солдат в освобождении польских земель от фашистов. Даже твит российского диппредставительства о памятной дате удостоился пространных комментариев со стороны Института национальной памяти и так называемого Польско-российского центра диалога и согласия. В них назойливо разъяснялось, что освобождения деле не было, но "началась вторая оккупация и порабощение".

Без победы Советского Союза не было бы сегодня такой страны на карте, как Польша, отметил посол.

В боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. Более 20 тысяч похоронены на кладбище-мавзолее в Варшаве на улице Жвирки и Вигуры.