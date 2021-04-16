В Роструде рассказали, как получить дополнительные выходные в мае

Сотрудники смогут рассчитывать на дополнительные выходные в майские праздники по решению работодателя.

Как пояснили "Российской газете" в Роструде, это может повлечь уменьшение нормы рабочего времени и зарплаты.

В Роструде сообщили, что работодатель должен выпустить локальный нормативный акт (в произвольной форме), в котором будет указано, что предоставленный выходной день подлежит оплате.

Как сообщалось, в майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Рабочие дни: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.