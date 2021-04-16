Четыре человека заживо сгорели после ДТП в Югре

Жертвами страшной аварии в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа стали четыре человека, сообщили в региональном управлении МВД. Место происшествия сняли на видео.

ДТП произошло около 01:40 ночи 16 апреля (в Москве было 23:40) на 28-м километре дороги Советский – Зеленоборск. По предварительным данным, на неосвещенном отрезке Hyundai Tucson на высокой скорости лоб в лоб столкнулся с грузовиком Hino Dutro, после чего обе машины загорелись.

Когда спасатели справились с огнем, они обнаружили обгоревшие тела четырех человек. Их личности сейчас устанавливают.