В Махачкале задержали вооруженного бойца ММА

В столице Дагестана в поле зрения правоохранителей попал боец смешанного стиля Гаджимурад Антигулов, при обыске у него нашли пистолет. Об этом пишет издание "Спорт-экспресс".

О причинах и обстоятельствах задержания бойца ММА пока не сообщается. По предварительной информации, операция прошла 14 апреля в Махачкале, у Антигулова было при себе оружие.

Помимо спортивных достижений Гаджимурад Антигулов "отличился" еще и тем, что декабре прошлого года устроил драку на свадьбе при многочисленных гостях. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) после этого инцидента разорвал контракт с бойцом смешанного стиля.