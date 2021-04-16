Боец ММА объяснил происхождение найденных у него пистолетов

Пистолеты Стечкина и Макарова, а также патроны к ним обнаружили правоохранители в доме бойца смешанных единоборств Гаджимурада Антигулова в Махачкале. Обыск был проведен в рамках расследования уголовных дел о драке на свадьбе, после которой один из пострадавших гостей попал в больницу.

"Утром пробежку делал, нашел вот это – оружие. И не успел его передать сотрудникам полиции. Я не разбираюсь в этом оружии", – заявил Антигулов в свое оправдание.

Из сообщения дагестанского управления МВД следует, что, помимо пистолетов Стечкина и Макарова, у спортсмена нашли шесть патронов к первому и семь – ко второму "стволу".

В дополнение к статьям о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью, которые боец ММА "заработал" после посещения свадьбы 2 декабря 2020 года, на него завели дело о хранении оружия.