Экс-тренер "Спартака" Эмери установил рекорд Лиги Европы

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы испанский "Вильярреал" на поле домашнего стадиона "Керамика Эль-Мадригал" обыграл хорватское "Динамо" (2:1) и вышел в полуфинальную стадию турнира.

Для главного тренера "желтой субмарины" Унаи Эмери этот выход в полуфинал Лиги Европы стал шестым в карьере, что является рекордом за всю историю соревнования.

"Жаль, что не было болельщиков, которые бы могли отпраздновать это вместе с нами, – цитирует Эмери пресс-служба УЕФА. – Отличный вечер для всех нас".

Ранее Эмери выводил в полуфинал второго по значимости европейского клубного турнира "Валенсию" (2012), "Севилью" (2014, 2015, 2016) и "Арсенал" (2019). С "Севильей" Унаи трижды кряду выиграл Лигу Европы.

Напомним, с июля по ноябрь 2012 года испанец возглавлял московский "Спартак". Под его руководством "красно-белые" во всех турнирах одержали 12 побед, потерпели 11 поражений и трижды сыграли вничью.