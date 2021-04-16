Трое жителей Приморья вырубили леса на 38 миллионов

В Приморском крае сотрудники полиции задержали бригаду "черных" лесорубов, которые самовольно вырубили больше 200 кубометров древесины ценных пород.

Место самовольной рубки деревьев обнаружили правоохранители в Чугуевском районе Приморского края. После осмотра места происшествия выяснилось, что злоумышленники вырубили 228 кубометров дуба, ясеня и ильма. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил больше 38 миллионов рублей.

По подозрению в незаконной рубке лесных насаждений задержали троих жителей села Чугуевка в возрасте от 20 до 30 лет. Техника, на которой они работали, и незаконно заготовленная древесина были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Лесорубам грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф.

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.