Власти США не пускают на юношеский чемпионат мира российского хоккеиста

Лидер юношеской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко пропустит чемпионат мира. 17-летнему хоккеисту отказано во въезде на территорию США.

В Техасе (США) с 27 апреля по 7 мая пройдет чемпионат мира среди юношей. Сборной России придется отправиться на турнир без одного из лидеров – нападающего "Омских ястребов" Ивана Мирошниченко, сообщает Чемпионат.com.

У Ивана есть американская виза, однако хоккеисту отказано во въезде на территорию США. Сборная России отбывает на турнир 19 апреля. И если до этого времени ситуация не изменится, нашей команде придется выступить без одного из сильнейших игроков.