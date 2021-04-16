Минздрав оценил ситуацию с курением и пьянством

В России стали меньше пить алкоголь и курить, однако страна все еще остается в списке самых пьющих и курящих. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, потребление спиртного сейчас составляет 9,4 литра на душу населения (против 10,6 литра в 2019-м). Доля курильщиков в 2020 году составила 21,5 процента от всего взрослого населения, тогда как в прошлом году составляла 24,2 процента.

"Мы все еще в числе стран с высокой распространенностью курения и пьянства, с которыми связано большинство смертей трудоспособного возраста", – сказал он Мурашко, выступая на коллегии Минздрава РФ по итогам работы в 2020 году. Мероприятие транслировал телеканал "Россия 24".

Стоит отметить, что смертность по причинам, связанным с потреблением алкоголя и курением, снизилась за год на 2,8 процента среди мужчин трудоспособного возраста и на 1,6 процента среди женщин.

10 марта сообщалось о выводах комиссии ООН относительно ситуации с вредными привычками в РФ. Организация отмечает, что нынешний уровень потребления табака и алкоголя в России можно сравнить с уровнем времен после распада СССР.