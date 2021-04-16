Погода к выходным войдет в норму, но не везде

После необычайно теплой погоды температура воздуха в большинстве регионов Европейской части России превысит среднестатистические показатели не более чем на 3-4°. В Западной Сибири резко похолодает.

В Москве переменная облачность, без осадков, в субботу +16…+18°, ветрено, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Санкт-Петербурге, в антициклоне, переменная облачность, без осадков, +12…+14°.

В восточных регионах Русского Севера заметно похолодает. В Мурманске в субботу +5…+7°, в воскресенье +8…+10°. В Архангельске +6…+8°. В Нарьян-Маре -2…-4°, в Сыктывкаре в субботу +11…+13°, в воскресенье не выше +6°, солнечно.

Погоду в Черноземье будет определять атмосферный фронт, будет облачно, пройдут кратковременные дожди, местами сильные. В Воронеже и Курске +10…+12°.

В Поволжье атмосферное давление понизится, местами пройдут небольшие дожди. В Нижнем Новгороде около +15°, без осадков. В Казани +11…+13°, без осадков. В Пензе и Саранске в субботу около +20°, солнечно, в воскресенье +11…+13°, дождь. В Самаре в субботу около +20°, в воскресенье не выше +17°, без осадков.

На юге температура ожидается около нормы, местами пройдут кратковременные дожди, в горах ─ сильные. В Ростове-на-Дону +14…+16°. В Краснодаре в субботу +14…+16°, в воскресенье +12…+14°. В Сочи в субботу около +10°, в воскресенье +14…+16°, ливни. В Ялте в субботу около +10°, в воскресенье +12…+14°, кратковременный дождь.

В южных регионах Западной Сибири выходные дни завершатся резким похолоданием. В Омске +8…+10°, в ночь на понедельник до -10°. В Новосибирске +5…+7°, в ночь на понедельник до -5°, дождь, переходящий в снег.

На юге Дальнего Востока влияние циклона на погоду сохранится только в субботу, местами пройдут дожди, в воскресенье погода наладится, потеплеет. Во Владивостоке в субботу +6…+8°, в воскресенье +12…+14°. В Хабаровске в субботу +8…+10°, в воскресенье +11…+13°.