США хотят добавить огневой мощи Европейскому командованию

Штаты планируют перебросить на испанскую базу Рота еще два эсминца класса Arleigh Burke. Боевые корабли могут появиться в Европе уже к 2025-2026 годам, заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США Тод Уолтерс. Таким образом военные планируют усилить возможности своей корабельной группировки по слежению за подводными лодками.

Кроме того, "огневой мощи" Европейскому командованию должны добавить истребители пятого поколения F-35, который хотят перебросить в Великобританию в конце 2021 года, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, по данным из открытых источников, сейчас в Испании базируются 4 американских эсминца: USS Arleigh Burke, Roosevelt, Ross и Porter. Каждый из них несет две универсальные пусковые установки Mk-41 на примерно 100 ячеек. В них, например, могут размещаться ударные крылатые ракеты Tomahawk или ракеты системы ПРО SM-2.