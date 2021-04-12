Польша получит первый F-35 в 2026 году

Вооруженные силы Польши получат первый истребитель пятого поколения F-35 в январе 2026 года. Боевую машину разместят на 32-й авиабазе, заявил командующий Второго крыла тактической авиации ВВС Польши Иренеуш Новак.

Группа польских пилотов уже подготовлена, поэтому проблем с переходом на новые самолеты не будет, пишет агентство ТАСС.

Напомним, Польша приобрела у США 32 истребителя F-35. Каждый самолет обошелся в 87 миллионов долларов.

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 производит американская компания Lockheed Martin. Боевая машина построена с применением технологий снижения радиолокационной заметности, оборудована современной радиолокационной системой, мощными двигателями и вооружением. Предельная боевая нагрузка превышает 8 тонн.