На курорте Роза Хутор появилась Аллея Славы олимпийских чемпионов

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков принял участие в открытии Аллеи Славы олимпийских чемпионов. Мероприятие прошло на курорте Роза Хутор, где проходили Олимпийские игры 2014 года.

На набережной горной реки Мзымты появился барельеф с изображением спортивных звезд нашей страны и олимпийские медали. Авторами композиции стали скульптор Филипп Рукавишников и архитектор Алексей Душкин, сообщает ТАСС.

Президент ОКР Станислав Поздняков, открывая Аллею Славы заявил "замечательно, что Аллея Славы открыта в замечательном месте, где проходили Олимпийские игры в Сочи".