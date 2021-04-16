Гадюки проснулись: как выгнать змей с дачного участка

Из-за теплой погоды в средней полосе России проснулись гадюки. Змеи еще не очень активны, но за зиму накопили много яда. Встреча с ними может закончиться неприятно.

Обычно в это время погода еще прохладная, из-за этого у змей понижена скорость реакции, зато большой аппетит: за зиму они проголодались.

"У них накоплено большое количество яда – они не успели потратить его при охоте. И можно получить большую дозу яда с большей концентрацией токсинов", – отметил младший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцова Леонид Неймарк.

При укусе гадюки в кровь человека попадает сложный коктейль из более чем 50 токсических компонентов, который может подарить целый букет недомоганий.

"При попадании в организм яда возникает нарушение проницаемости сосудов, разрушение стенок кровеносных сосудов, тромбообразование, некротизирование тканей", – уточнила ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений ГБУЗ НИИ скорой помощи имени Склифосовского Анастасия Симонова.

Это, конечно, не значит, что вам станет плохо в первые же минуты. Выраженность симптомов в каждом конкретном случае зависит от ряда факторов – например, от веса человека: чем он больше, тем легче переносится укус. Также играет роль размер самой змеи – у небольших гадюк и яда меньше. В большинстве случаев серьезных последствий для здоровья не наступает.

От укусов гадюки, по статистике, могут умереть два человека из десяти тысяч, тем более что и сама змея не стремится навредить человеку. Как правило ее укусы носят исключительно оборонительный характер, а к вам на участок гадюка если и заползет, то скорее всего потому, что на нем развелось слишком много лягушек или грызунов.

Чтобы снизить вероятность встречи со змеей в дальнейшем, на дачном участке стоит выкосить траву. Эти рептилии стараются избегать пространств без укрытий вроде высокой травы или строительного мусора. Хотя, куда более эффективными в борьбе с ними могут оказаться новейшие технологии. Ультразвуковой отпугивать способен создать среду дискомфортную для чувствительных к вибрациям змей.

"Принцип действия очень простой: мы вставляем его в землю, прибор начинает издавать низкие чистоты в диапазоне от 400-1000 герц, создается вибрация в почве. Змеям это не нравится, им дискомфортно, и они покидают ваш дачный участок", – говорит главный технолог компании по дезинсекции Антон Космынин.

Это, пожалуй, самый экологичный способ избежать встречи со змеей на своем участке. А вот пытаться разрубить ее лопатой, как часто делают дачники, не стоит. Уничтожив представителя вида, занесенного в Красную книгу, вы нарушите закон, а вместе с ним и природное равновесие, за которое гадюки отвечают как естественные санитары леса и других территорий.