С фильмов про Беслан и Ржев на YouTube снимут ограничения

Видеохостинг YouTube снимет ограничение доступа к российским документальным фильмам "Беслан" и "Ржев. 500 дней в огне". Компания Google (владелец хостинга) согласилась на такой шаг, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Мы обратили внимание, что многие незапрещенные ресурсы были подвергнуты цензуре, в частности, российский фильм про Беслан, российский фильм про Ржев, что вызвало недоумение, – цитирует депутата ТАСС. – Кстати говоря, Google с этим согласился".

По его словам, представители компании выразили согласие с доводами комиссии и обещали устранить "все, что противоречит российскому законодательству".

Ранее Роскомнадзор направил в адрес Google LLC требования как можно скорее снять возрастные ограничения с фильма "Ржев. 500 дней в огне" на YouTube. В Google ответили, что фильм содержит контент, недопустимый для пользователей моложе 18 лет. Однако российское ведомство указало, что, согласно законодательству РФ, в картине нет информации, запрещенной к распространению среди лиц в возрасте от 16 лет. В Роскомнадзоре подчеркнули, что введенные возрастные ограничения лишают подростков 16-18 лет "права на изучение героической истории своей страны".

В сентябре 2020 года Google ограничил доступ к фильму журналиста Александра Рогаткина о событиях 2000 года в Беслане. Фильм "Беслан" был показан каналом "Россия 1". Посмотреть его можно медиаплатформе "Смотрим".