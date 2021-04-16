Груду пробирок с кровью нашли на московской улице

Более сотни пробирок с кровью были обнаружены сегодня утром посреди дороги на востоке Москвы. Наклейки указывали на их принадлежность лаборатории "Гемотест". Компания уже начала служебную проверку с целью установить виновных в произошедшем.

Пробирки, как сообщила изданию "Подъем", официальный представитель "Гемотеста" Анна Лисовец, были в соответствии со всеми нормативами переданы подрядной организации, которая занимается утилизацией медицинских отходов. По какой причине они оказались в открытом доступе на московской улице, она пояснить не смогла.

За несколько часов с момента обнаружения пробирок машины передавили большую их часть, а на дороге образовалось большое кровавое пятно.