Второе высшее по некоторым специальностям хотят сделать бесплатным

Правительство РФ предложило сделать второе высшее образование бесплатным. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Речь идет не о всех направлениях, а только о творческих, уточняет агентство "Интерфакс".

Напомним, сейчас в России бесплатно можно получить только первое высшее образование.

Ранее РАН выступил за снижение бюрократической нагрузки в вузах. Как заявила вице-президент академии наук Ирина Доник, огромное количество бумаг мешают преподавателям университетов заниматься научной деятельностью и отпугивают молодых ученых.