Перестаравшийся с самопремированием ректор попал в поле зрения ФСБ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам ФСБ, полученным в отношении экс-ректора "Байкальского государственного университета экономики и права", об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили в Следкоме.

Бывшего руководителя федерального государственного бюджетного образовательного учреждения подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей о злоупотреблении должностными полномочиями, в деле насчитывается два эпизода.

По версии следствия, в 2018 и 2019 годах ректор самовольно выписал себе премии на 800 тысяч рублей. Отмечается, что премирование выплатами стимулирующего характера находится вне его компетенции и осуществляется Министерством образования и науки.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, и устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности экс-руководителя учебного заведения.